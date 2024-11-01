La empresa de la alumna de Ayuso incumple el contrato de Metro por el que cobró 38 millones públicos

Ariete Seguridad se encuentra en entredicho por haberse llevado el enésimo contrato de la Comunidad de Madrid a través de Metro. Más allá de eso, a la adjudicación la rodea una sombra de oscurantismo que la Autonomía justifica amparándose en cuestiones legales. Metro de Madrid permitió la colocación de carteles que imitaban su señalética oficial para insultar al Gobierno y fomentar el dio, mientras las pantallas de seguridad se encuentran apagadas y el vandalismo aumenta.