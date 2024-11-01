edición general
La empresa de la alumna de Ayuso incumple el contrato de Metro por el que cobró 38 millones públicos

Ariete Seguridad se encuentra en entredicho por haberse llevado el enésimo contrato de la Comunidad de Madrid a través de Metro. Más allá de eso, a la adjudicación la rodea una sombra de oscurantismo que la Autonomía justifica amparándose en cuestiones legales. Metro de Madrid permitió la colocación de carteles que imitaban su señalética oficial para insultar al Gobierno y fomentar el dio, mientras las pantallas de seguridad se encuentran apagadas y el vandalismo aumenta.

Furiano.46 #1 Furiano.46
Entonces es buena alumna :troll:
4 K 63
#4 tromperri *
Nada…. minucias… lo grave es que Begoña uso un boli con el logo de Moncloa.
3 K 57
Sandilo #7 Sandilo
#4 No, lo del boli no es lo grave. Lo grave son los demás delitos por los que tiene 5 imputaciones en firme y respaldadas por la audiencia provincial.
1 K 12
#9 tromperri *
#7 que se quedarán en nada más que muchos titulares torticeros en la brunete mediática como se quedó en nada el lawfare contra Podemos. Fabrican titulares. No hay más. Conocemos el modus operandi.

Sin embargo hay decenas de sentencias en firme contra gente del PP y contra el propio partido.
0 K 8
Sandilo #10 Sandilo
#9 Claro, porque como todos sabemos tú eres fiscal del caso y tienes acceso a toda la documentación y pruebas como para poder afirmar que no hay nada.
1 K 12
alpoza #2 alpoza
Pocos millones me parecen...
1 K 31
Sandilo #5 Sandilo
Cómo meter a Ayuso en todo. Próximamente veremos “El hijo de una vecina del hermano de Ayuso multado por no pagar la zona azul”.
5 K 18
#8 UNX
Yo no veo oscurantismo, solo otra de las muchas casualidades que rodean a Ayuso.
0 K 12
TonyStark #3 TonyStark
pero que más da... estas cosas es que son totalmente intrascendentes, lo importante son la asistenta de Begoño y que el fiscal general filtró que el novio de Ayuso es un capullo.
0 K 11
aupaatu #6 aupaatu
Parece que se la van a rifar las universidades para dar Máster Universitario en Administración de Empresas.
0 K 8

