El empleo marca nuevo máximo con 118.000 trabajadores más en un trimestre: la EPA registra 22,38 millones de ocupados

El empleo continúa destrozando todos los récords con la sucesiva publicación de las estadísticas oficiales. Inmersos ya en la última parte del año, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revelado este viernes los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativa al tercer trimestre, periodo en el que se sumaron 118.400 trabajadores más, llevándose la cifra de ocupados hasta el máximo histórico de 22.387.100. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el número de ocupados ha crecido en más de medio millón.