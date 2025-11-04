El empleo crece en 141.926 personas en octubre pese al fin de la temporada estival

El empleo ha vuelto a aguantar el tipo y el fin de la temporada veraniega no ha pasado factura al mercado de trabajo. La Seguridad Social ha contabilizado en octubre 141.926 nuevas afiliaciones de ocupados registrados en el sistema. Esto supone la cifra más alta en ese mes en la serie histórica, salvo el registro de 2021, año de recuperación de la pandemia, que no se suele contar por su excepcionalidad. También hay más de medio millón de trabajadores nuevos respecto a hace un año.