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Los empleados nunca están contentos | El Buen Patrón

Los empleados nunca están contentos | El Buen Patrón  

En El buen patrón, la escena de la cena es uno de los momentos donde el cinismo de Julio Blanco (interpretado por Javier Bardem) brilla con más fuerza. Es una de esas escenas que mezclan lo tierno con lo ridículo, donde el espectador siente la incomodidad de los invitados frente a un jefe que se cree un mecenas bondadoso mientras actúa como un cacique moderno.

| etiquetas: el buen patrón , fernando león de aranoa , javier bardem
9 1 0 K 98 Escenakas
5 comentarios
9 1 0 K 98 Escenakas
#1 sisi *
La entradilla es correcta, pero se entiende mejor la escena si tambien se sabe, que Julio acaba de descubrir que la becaria con la que ponia los cuernos a su mujer, tambien es la hija de su mejor amigo y la ha traido a cenar.
1 K 29
makinavaja #2 makinavaja
#1 ...y Julio se la acaba de tirar el día de antes, como a todas sus becarias VIP.... :troll: :troll: :troll:
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Pertinax #3 Pertinax
#2 Pero le salió rana. :troll:
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Charles_Dexter_Ward #4 Charles_Dexter_Ward
#1 Lo de "el biberón de ayer mismo" debería ser suficiente espoiler para su padre.
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berkut #5 berkut *
Joder, menuda secuencia (aunque hay que haber visto la peli para entenderla, a fondo...).


No voy a entrar en el debate sobre capital-trabajo, herencias, etc. Simplemente destacar que Javier Bardem está que se sale en esta peli. Yo diría que uno de los mejores papeles de su carrera (por mucho que otros puedan haber sido más llamativos y le hayan reportado más fama). Consigue dar vida al personaje de manera que todo tipo de público de diferente o incluso contraria ideología, confirme en él…   » ver todo el comentario
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menéame