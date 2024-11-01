Los empleados nunca están contentos | El Buen Patrón  

En El buen patrón, la escena de la cena es uno de los momentos donde el cinismo de Julio Blanco (interpretado por Javier Bardem) brilla con más fuerza. Es una de esas escenas que mezclan lo tierno con lo ridículo, donde el espectador siente la incomodidad de los invitados frente a un jefe que se cree un mecenas bondadoso mientras actúa como un cacique moderno.
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No voy a entrar en el debate sobre capital-trabajo, herencias, etc. Simplemente destacar que Javier Bardem está que se sale en esta peli. Yo diría que uno de los mejores papeles de su carrera (por mucho que otros puedan haber sido más llamativos y le hayan reportado más fama). Consigue dar vida al personaje de manera que todo tipo de público de diferente o incluso contraria ideología, confirme en él… » ver todo el comentario