Los empleados nunca están contentos | El Buen Patrón  

En El buen patrón, la escena de la cena es uno de los momentos donde el cinismo de Julio Blanco (interpretado por Javier Bardem) brilla con más fuerza. Es una de esas escenas que mezclan lo tierno con lo ridículo, donde el espectador siente la incomodidad de los invitados frente a un jefe que se cree un mecenas bondadoso mientras actúa como un cacique moderno.