Empiezan a circular los primeros trenes Talgo entre Dinamarca y Alemania

Los trenes Talgo 230 iniciaron este lunes su servicio comercial oficial en Dinamarca y Alemania, en la ruta Copenhague-Hamburgo, y de la mano de la operadora estatal danesa DSB. Según informó Talgo, lo hacen prestando el servicio conocido como EuroCity (EC), que permite que la capacidad de transportar viajeros se triplique en cada servicio, ya que los nuevos trenes cuentan con 492 plazas frente a las 136 de los vehículos utilizados hasta ahora.
En los setenta perdimos la línea de vía estrecha que conectaba València y Alacant por la costa. Luego nos venden las ventajas del turismo...
Parece que los que no vivimos en ciudades somos ciudadanos de segunda, eso sí pagando impuestos como todos. Asco de ciudades aspiradoras de recursos.