edición general
2 meneos
11 clics

Empieza una nueva era contra el alzheimer: fármacos efectivos y diagnóstico precoz auguran un futuro sin demencia

La llegada de los primeros tratamientos que frenan la progresión de la enfermedad supone un reto para el sistema sanitario

| etiquetas: alzheimer , demencia
2 0 0 K 18 actualidad
sin comentarios
2 0 0 K 18 actualidad

menéame