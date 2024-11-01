Un emocionado Ernest Urtasun inaugura el “Guernica andaluz” creado por alumnos en Málaga

La emoción y la memoria se dieron la mano ayer jueves en el IES Ben Al Jatib de La Cala del Moral, donde el alumnado de 4º de ESO presentó un gran mural inspirado en La Desbandá, el éxodo y masacre de miles de civiles que huyeron por la carretera Málaga-Almería en 1937. La obra, inaugurada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, convierte el arte en un homenaje a las víctimas y en una reivindicación de la memoria democrática frente al olvido. El acto contó también con la presencia de Armonía Lamas, superviviente de aquella huida masiva