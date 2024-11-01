edición general
Emoción en la ciencia tras el hallazgo de un organismo de 1/2 campo de fútbol de tamaño que nació en el siglo XVI

Que se lo digan al biólogo marino y fotógrafo Manu San Félix, que se sumergió en las aguas de las Islas Salomón, cerca de la isla de Malaulalo, con la intención de documentar un naufragio que aparecía en los mapas. Pero al descender, lo que encontró desafiaba toda lógica. “Vi algo, llamé a mi compañero y bajamos”, relató. No era un barco: era una “catedral submarina” viva. Las mediciones confirmaron la magnitud del hallazgo. Este "megacoral" (de la especie Pavona clavus) mide 34 metros de ancho por 32 de largo, con casi 6 metros de altura.

mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata
Así se hace, joder.

Por fin un medio serio y científico como Hola.com utiliza la única forma válida de medir tamaños.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos *
El titular es medio erroneo al no usar las medidas estandar del S.I

Los lapsos temporales grandes usan pubertades de Jordi Hurtado.
#4 slimedition
#3 Naaa, en el siglo XVI Jordi ya peinaba canas!
#1 yarkyark
¿Adquiere la mayoría de edad al llegar a un campo de futbol?
