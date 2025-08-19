Trabajadores en Khan Younis construyen una tubería de agua de casi 7 km que conectará Egipto con la Franja de Gaza, financiada por Emiratos Árabes Unidos y aprobada por Israel, para abastecer a cientos de miles de palestinos. La crisis de agua en el enclave es tan grave como la amenaza de que se esté propagando el hambre, afirman ONG.
Pero, me da que si el día de mañana la ONU decide quitar el 55% de tu país no estarías en la labor de agachar la cabeza y decir "bienvenidos los colonos que me han robado la tierra", y harías armas hasta con las cuerdas de tus zapatos.