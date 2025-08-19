Emiratos Árabes Unidos construye acueducto para la Franja de Gaza  

Trabajadores en Khan Younis construyen una tubería de agua de casi 7 km que conectará Egipto con la Franja de Gaza, financiada por Emiratos Árabes Unidos y aprobada por Israel, para abastecer a cientos de miles de palestinos. La crisis de agua en el enclave es tan grave como la amenaza de que se esté propagando el hambre, afirman ONG.