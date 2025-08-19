edición general
Emiratos Árabes Unidos construye acueducto para la Franja de Gaza  

Trabajadores en Khan Younis construyen una tubería de agua de casi 7 km que conectará Egipto con la Franja de Gaza, financiada por Emiratos Árabes Unidos y aprobada por Israel, para abastecer a cientos de miles de palestinos. La crisis de agua en el enclave es tan grave como la amenaza de que se esté propagando el hambre, afirman ONG.

johel #6 johel
¿Una tuberia de agua nueva para las hormigoneras iSSraelies?
1 K 28
janatxan #4 janatxan
Así harán dinero cobrándoles el agua a los genocidas en su nuevo marina d'or.
0 K 10
#1 Ricochet
No la necesitarían si las tuberías para el agua que donaron Israel y otros países, Hamas no las hubiera quitado para construir tubos lanzacohetes y cohetes.

Diran que es bulo, pero es que encima van y se graban haciéndolo. youtu.be/keE_l_Zd_8g?si=TlKIAOay_gHZ0L-Q&t=27
4 K -44
mahuer #2 mahuer
#1 con unas tuberías y unos chips de lavadora montarán un avión de combate F36.
1 K 20
#3 Ricochet
#2 Ríete pero Rusia lo esta haciendo con chips de lavadora contra Ucrania y toda la OTAN de forma encubierta en el terreno
0 K 6
yopasabaporaqui #5 yopasabaporaqui
#1 Pues sí, parece una fuente fiable. Y el vídeo no se ve ve nada editado, ni cortado..

m.youtube.com/@americatevemiami
1 K 28
obmultimedia #7 obmultimedia
#1 Dices de los pozos de agua potable que taponó con cemento Israel para que no pudiesen extraerla?
0 K 11
ehizabai #8 ehizabai *
#1 Y si ya hubieran aceptado el robo del 55% de sus tierras, ser ciudadanos de segunda, y el apartheid, si hubieran agachado la cabeza y vivido en un campo de comcentración grande, no tendrían ningún problema los palestinos...

Pero, me da que si el día de mañana la ONU decide quitar el 55% de tu país no estarías en la labor de agachar la cabeza y decir "bienvenidos los colonos que me han robado la tierra", y harías armas hasta con las cuerdas de tus zapatos.
0 K 9

