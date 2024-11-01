Emilio Viciana, el consejero cesado que denunció en 2024 un caso de corrupción que afecta al núcleo duro de Ayuso

Todo empezó a finales de 2023, con la llegada de un burofax a la Consejería. Lo enviaba un empresario que aseguraba que le debían 1,6 millones de euros por hacer un centro sanitario de prácticas de FP en el macrocomplejo educativo Ciudad Escolar en 2021 y que no le habían pagado. La insistencia del empresario hizo que fueran a buscar el expediente. Según explicó en ese momento la Consejería, la sorpresa fue que el expediente no existía. Simplemente porque esa obra se había hecho fuera del sistema legal y sin ningún control: “Se solicitó un...
| etiquetas: viciana , pp , ayuso , corrupción , fp , ossorio , educación , madrid
¿Habrá juicio y condenas a los responsables como Ossorio o se van a quedar impunes como Esperanza Aguirre?
