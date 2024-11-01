Emilio Silva: “50 años de libertad, ¿para quién? Nosotros todavía nos encontramos el miedo en muchos sitios” El fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pionero en la exhumación e identificación de desaparecidos por la represión franquista, presenta Nébeda (Alkibla, 2025), una novela que recupera las raíces de su incansable búsqueda para desenterrar silencios.