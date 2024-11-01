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Emilio Silva: “50 años de libertad, ¿para quién? Nosotros todavía nos encontramos el miedo en muchos sitios”

Emilio Silva: “50 años de libertad, ¿para quién? Nosotros todavía nos encontramos el miedo en muchos sitios”

Emilio Silva: “50 años de libertad, ¿para quién? Nosotros todavía nos encontramos el miedo en muchos sitios” El fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pionero en la exhumación e identificación de desaparecidos por la represión franquista, presenta Nébeda (Alkibla, 2025), una novela que recupera las raíces de su incansable búsqueda para desenterrar silencios.

| etiquetas: memoria histórica , guerra civil , franquismo , historia de españa
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2 comentarios
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Aguarrás #2 Aguarrás
Libertad para los de siempre.
Un ejemplo tonto: Las manifestaciones de los cayetanos en el barrio de Salamanca por el confinamiento.
Faltaba que les diesen un besito los señores guardias antes de (intentar) mandarlos a casa. ¬¬
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g3_g3 #1 g3_g3 *
El slogan me recuerda sospechosamente al utilizado por el mismo estado 25 años después de acabar la guerra civil: 25 años de paz

Yo creo que paz, ha sido sustituido por libertad para camuflar el tufillo.
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menéame