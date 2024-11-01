Emilio Silva: “50 años de libertad, ¿para quién? Nosotros todavía nos encontramos el miedo en muchos sitios” El fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pionero en la exhumación e identificación de desaparecidos por la represión franquista, presenta Nébeda (Alkibla, 2025), una novela que recupera las raíces de su incansable búsqueda para desenterrar silencios.
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Un ejemplo tonto: Las manifestaciones de los cayetanos en el barrio de Salamanca por el confinamiento.
Faltaba que les diesen un besito los señores guardias antes de (intentar) mandarlos a casa.
Yo creo que paz, ha sido sustituido por libertad para camuflar el tufillo.