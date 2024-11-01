Emilio Santiago, antropólogo climático del CSIC: "A nivel climático estamos peor que nunca, pero en soluciones estamos mucho mejor"  

El antropólogo climático del CSIC considera que las teorías apocalípticas sobre el cambio climático están basadas en "diagnósticos científicos obsoletos" y señala que, aunque "a nivel climático estamos peor que nunca", a nivel de soluciones "estamos mucho mejor". De seguir haciendo las cosas mal, Santiago explica que no habrá un colapso como el de las películas de Hollywood, sino un aumento de las desigualdades, el militarismo y un empeoramiento de la calidad de vida que podría derivar en fascismo.