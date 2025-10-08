edición general
Emilio Delgado, diputado en la Asamblea de Madrid: “Están vendiendo Madrid con la gente dentro”

El político de Más Madrid se ha convertido en un fenómeno en redes y afirma sentirse preparado para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso: “Tengo una idea de la región en la cabeza y de cómo pelear por ella”

