La emboscada mortal del joven Esteban en una calle de Valladolid: “No tuvo un asesino, fueron tres”

Juan Esteban Rubio, un joven de origen colombiano de 18 años que practicaba muay thai y quería opositar para ser militar, se vio acorralado el viernes 20 de febrero a mediodía en una estrecha calle cercana al barrio de La Rondilla de Valladolid. Frente a él tenía un adolescente de 13 años armado con un cuchillo de cocina y a dos chicas, de 17 y 18 años que, según las investigaciones, ayudaron a matarle. Los padres del fallecido sostienen que las jóvenes sujetaron a su hijo para que el niño, de menor envergadura, pudiera apuñalarle tres veces.
El de 13 años es inimputable y a la de 17 le aplica la ley del menor.
Pero la de 18 ya le aplica el CP; si se demuestra alevosía (que cuadra con emboscada + facilitar apuñalamiento) ya no es homicidio, es asesinato. Y eso son 10 a 15 años de cárcel si no me equivoco.
Tenemos una leyes muy blandas para este tipo de crímenes y hasta que no se carguen a la hija de alguien, así seguirá la cosa.
Pero sí, puede pasar que en el juicio acabe calificando los hechos de la de 18 tacos de forma más suave (por ejemplo, homicidio en vez de asesinato, o cooperación secundaria, o complicidad … o directamente nada, es decir, que ni sabía dónde estaba ni que iba a pasar) y en España estos delitos son juicios con jurado popular. Así que si el jurado no ve la sujeción no hay alevosía e incluso puede quedar en algo tonto como pertenecia a bandas y cosas así (ahí no pisa la cárcel).
Veremos.
A ciencia cierta sabemos que tenemos un puñado de jovenes dispuestos a matar por mantenerse dentro de una pandilla, a quienes añadirle 2, 5 o 10 años de condena o ejecutándoles por hacerlo, dudo que vaya a evitarlo, hay precedentes.