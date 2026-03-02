La emboscada mortal del joven Esteban en una calle de Valladolid: “No tuvo un asesino, fueron tres”

Juan Esteban Rubio, un joven de origen colombiano de 18 años que practicaba muay thai y quería opositar para ser militar, se vio acorralado el viernes 20 de febrero a mediodía en una estrecha calle cercana al barrio de La Rondilla de Valladolid. Frente a él tenía un adolescente de 13 años armado con un cuchillo de cocina y a dos chicas, de 17 y 18 años que, según las investigaciones, ayudaron a matarle. Los padres del fallecido sostienen que las jóvenes sujetaron a su hijo para que el niño, de menor envergadura, pudiera apuñalarle tres veces.