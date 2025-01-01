La emboscada de ICE en un The Home Depot de Los Ángeles: la llamaron Operación Caballo de Troya y 16 personas fueron detenidas

Una operación matutina revivió el temor a las redadas. En días en los que una orden judicial federal frenaba las detenciones en la región debido a la evidencia de discriminación racial por la apariencia física o si se hablaba español, un video difundido causó indignación. En él se ve a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) llegar enmascarados en un camión de Penske, una empresa privada de alquiler de vehículos, y que no tenía identificación.
| etiquetas: emboscada , ice , ángeles , operación , caballo , troya , redadas , inmigración , usa