El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee: "Los judíos son el pueblo elegido de Dios y el fundamento de toda moralidad" (EN)

En la Ciudad de David, en Jerusalén, el embajador Mike Huckabee pronunció un emotivo y contundente discurso en el que reafirmó la conexión eterna de Israel con su capital.

#1 ombresaco
...por eso yo soy cristiano. Añadió
#12 alfinal
#1 obviamente les está haciendo la pelota, porque vive en Israel y no quiere que le metan un misilazo o le explote el móvil en el bolsillo.
Free_palestine #9 Free_palestine
Si Israel es el pueblo elegido por dios ¿Como será el pueblo elegido por Satanás? :troll:
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Si al final los predicadores que salen en las pelis yankis no van a ser una parodia ...
#7 chavi
#2 Quien dijo que lo fueran ?
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
Hay que reconocer que el porcentaje de subrnomales en puestos de responsabilidad de EE.UU ha superado el umbral del 99,9%
ochoceros #4 ochoceros
Si esas matanzas son su fundamento de la moralidad, que paren que yo me bajo.
pepel #5 pepel
Falta una letra en el titular; es Amoralidad.
#6 Sacapuntas
Esto debería estar en humor... si no mataran por ello.
Arzak_ #13 Arzak_
Los adeptos a las otras 4200 religiones difieren se es afirmación
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
¿Elegido para qué? ¿Para putearlo durante siglos?
Menos mal que no eligió a los íberos
#10 angar300
A tan rotunda verdad, sólo cabe añadir esto: amén.
#11 angar300
... y Dios puso en sus manos una ametralladora y dijo: "proclama mi verdad por donde vayas, que ningún infiel sobreviva a mi palabra de fuego, porque Dios te ha bendecido y tuya es mi venganza".
Rogue #15 Rogue
Y si eres el pueblo elegido por un unicornio, en que posición nos deja eso?
