11
meneos
17
clics
El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee: "Los judíos son el pueblo elegido de Dios y el fundamento de toda moralidad" (EN)
En la Ciudad de David, en Jerusalén, el embajador Mike Huckabee pronunció un emotivo y contundente discurso en el que reafirmó la conexión eterna de Israel con su capital.
|
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
palestina
,
huckabee
,
eeuu
9
2
0
K
134
actualidad
15 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ombresaco
...por eso yo soy cristiano.
Añadió
2
K
37
#12
alfinal
#1
obviamente les está haciendo la pelota, porque vive en Israel y no quiere que le metan un misilazo o le explote el móvil en el bolsillo.
1
K
21
#9
Free_palestine
Si Israel es el pueblo elegido por dios ¿Como será el pueblo elegido por Satanás?
1
K
34
#14
ombresaco
#9
si tienes ganas
es.wikipedia.org/wiki/Dios_como_el_Diablo
1
K
31
#2
HeilHynkel
Si al final los predicadores que salen en las pelis yankis no van a ser una parodia ...
1
K
30
#7
chavi
#2
Quien dijo que lo fueran ?
0
K
13
#8
cenutrios_unidos
Hay que reconocer que el porcentaje de subrnomales en puestos de responsabilidad de EE.UU ha superado el umbral del 99,9%
1
K
27
#4
ochoceros
Si esas matanzas son su fundamento de la moralidad, que paren que yo me bajo.
1
K
23
#5
pepel
Falta una letra en el titular; es
A
moralidad.
0
K
18
#6
Sacapuntas
Esto debería estar en humor... si no mataran por ello.
0
K
11
#13
Arzak_
Los adeptos a las otras 4200 religiones difieren se es afirmación
0
K
11
#3
ElenaCoures1
¿Elegido para qué? ¿Para putearlo durante siglos?
Menos mal que no eligió a los íberos
0
K
7
#10
angar300
A tan rotunda verdad, sólo cabe añadir esto: amén.
0
K
7
#11
angar300
... y Dios puso en sus manos una ametralladora y dijo: "proclama mi verdad por donde vayas, que ningún infiel sobreviva a mi palabra de fuego, porque Dios te ha bendecido y tuya es mi venganza".
0
K
7
#15
Rogue
Y si eres el pueblo elegido por un unicornio, en que posición nos deja eso?
0
K
7
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
Menos mal que no eligió a los íberos