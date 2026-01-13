edición general
Embajador de Australia en EEUU deja su cargo tras críticas de Trump

El embajador Kevin Rudd, un exprimer ministro, dejará el puesto el 31 de marzo para asumir como presidente del centro de estudios Asia Society, en Nueva York. Rudd fue un crítico de Trump antes de convertirse en embajador. Trump expresó desprecio por Rudd durante una reunión televisada entre los gobernantes de ambos países, lo que llevó a algunas figuras de la oposición australiana a pedir su separación del cargo. El primer ministro, Anthony Albanese, dijo entonces que sería decisión de Rudd si deja el cargo anticipadamente. Antes de asumir

