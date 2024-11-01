La embajada de EE. UU. en Riad fue atacada por 2 drones; las defensas aéreas saudíes derribaron otros 4 [eng]

Dos drones atacaron la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita a primera hora del martes, provocando un pequeño incendio y daños menores al edificio, dijeron las autoridades saudíes, mientras Irán continuaba su ola de ataques de represalia en todo el Golfo Pérsico. En un comunicado, un portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita dijo que las evaluaciones preliminares confirmaban que la misión diplomática de Estados Unidos en Riad había sido atacada.