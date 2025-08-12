edición general
2 meneos
2 clics

La emancipación juvenil toca fondo: solo el 15% logra salir del hogar familiar

El hogar familiar se ha convertido en un refugio obligado para una juventud que no puede asumir los costes de una vida independiente. Hoy hay 102.203 jóvenes menos viviendo por su cuenta que hace un año. Solo el 15,2% de quienes tienen menos de 29 años logró independizarse al cierre de 2024. Es el peor dato desde que existen registros, y marca un retroceso de casi 11 puntos porcentuales respecto al máximo histórico alcanzado en 2008, cuando la tasa de emancipación juvenil llegó al 26,1%.

| etiquetas: emancipación , juvenil
1 1 0 K 24 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 24 actualidad
Connect #1 Connect
Desde luego que la natalidad así no va a crecer. Mucho preocuparse por la baja tasa de natalidad, pero luego no se cuidan cosas tan básicas como que la juventud pueda tener una vivienda para tener una familia.
1 K 32
#2 tierramar
Sueldos bajos, condiciones laborales precarias, una de las tasas de paro juvenil más altas de Europa ¿ Como se van a emancipar ni tener una familia? Y el PPSOE-VOX sigue importando inmigrantes: SI, PP Y VOX,
0 K 12

menéame