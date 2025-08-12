La emancipación juvenil toca fondo: solo el 15% logra salir del hogar familiar

El hogar familiar se ha convertido en un refugio obligado para una juventud que no puede asumir los costes de una vida independiente. Hoy hay 102.203 jóvenes menos viviendo por su cuenta que hace un año. Solo el 15,2% de quienes tienen menos de 29 años logró independizarse al cierre de 2024. Es el peor dato desde que existen registros, y marca un retroceso de casi 11 puntos porcentuales respecto al máximo histórico alcanzado en 2008, cuando la tasa de emancipación juvenil llegó al 26,1%.