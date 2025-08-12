edición general
La emancipación juvenil sigue en mínimos: los jóvenes tienen que destinar más del 90% de su salario para vivir en solitario

La emancipación sigue en mínimos: solo el 15,2% de los jóvenes de entre 16 y 29 años viven fuera del hogar familiar y tienen que dedicar el 92 % de su sueldo si quieren establecerse en solitario, pagando alquileres con precios máximos históricos. Son los últimos datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud referidos al segundo semestre de 2024, que pese a una ligera variación al alza de la tasa de emancipación respecto a seis meses antes -era el 14,8 %-, significa la peor registrada en un segundo semestre desde 2006.

#1 Ominous
como un cobete.
Meneanauta #2 Meneanauta *
Entre el precio de los alquileres y el de la cesta de la compra se llega a fin de mes derrapando, aun quitándose todo tipo de ocio. Eso no es vida. Es una locura
#3 EISev
En mi época raro era el que se independizaba solo. Lo habitual era alquilar en pareja estable.

El primer alquiler que pagaba yo era de 911€ y cobraba 1200. Claro, yo solo no habría podido.
BastardWolf #5 BastardWolf
#3 o con compañeros de piso. Tb te digo que los jovenes que conozco por trabajar con ellos de compañero parecen tener otras prioridades, como es un buen coche
#4 Borgiano
España va bien
#6 Sizygy
Para eso está la ley de limitación de precios del alquiler.
