La emancipación juvenil sigue en mínimos: los jóvenes tienen que destinar más del 90% de su salario para vivir en solitario

La emancipación sigue en mínimos: solo el 15,2% de los jóvenes de entre 16 y 29 años viven fuera del hogar familiar y tienen que dedicar el 92 % de su sueldo si quieren establecerse en solitario, pagando alquileres con precios máximos históricos. Son los últimos datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud referidos al segundo semestre de 2024, que pese a una ligera variación al alza de la tasa de emancipación respecto a seis meses antes -era el 14,8 %-, significa la peor registrada en un segundo semestre desde 2006.