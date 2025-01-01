edición general
Moreno Bonilla, desaparecido en vacaciones pese a los incendios de la Mezquita de Córdoba, Zahara o Tarifa

Moreno Bonilla, desaparecido en vacaciones pese a los incendios de la Mezquita de Córdoba, Zahara o Tarifa

Mientras Andalucía arde, permanece de vacaciones, dejando al descubierto la falta de liderazgo ante los incendios

#2 sliana *
El PP delega mientras pide que el presidente del gobierno apague los fuegos personalmente sin ayuda. Coherencia.
victorjba #1 victorjba
Que lo hace por no molestar, que me lo han dicho por ahí los fanboys xD
Lamantua #6 Lamantua
El PP puede mearse en Ejpaña y los Ejpañoles porque está muy bien protegido por sus votantes y votontos.
gitamon #8 gitamon
Alias, Chupóptero Bonilla
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Bien hecho, dando ejemplo. Si se está de vacaciones, se está de vacaciones. Ya habrá alguien en la junta que pueda encargarse.
Paltus #5 Paltus
A ver, hemos sentado precedente. ¿Que esperamos?
Asimismov #7 Asimismov
#5 completar la lista:
Mazón PP en el ventorro
Azcón PP de boda en Galicia
Mañueco PP en Cádiz
Ayuso PP en Miami
Bonilla PP desaparecido.
Suma y sigue ...
#3 AlexGuevara
Feo, muy feo
#9 oblitum
Jodeos, estáis disfrutando lo votado, es que no me da ninguna lástima, hasta los cojones de la gente llorando y luego votan ladrones, pues os jodeis
