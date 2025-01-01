·
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
22
clics
Moreno Bonilla, desaparecido en vacaciones pese a los incendios de la Mezquita de Córdoba, Zahara o Tarifa
Mientras Andalucía arde, permanece de vacaciones, dejando al descubierto la falta de liderazgo ante los incendios
moreno bonilla
,
“inacción” y “negligencia”
,
desaparecido en vacaciones
#2
sliana
*
El PP delega mientras pide que el presidente del gobierno apague los fuegos personalmente sin ayuda. Coherencia.
8
K
88
#1
victorjba
Que lo hace por no molestar, que me lo han dicho por ahí los fanboys
2
K
47
#6
Lamantua
El PP puede mearse en Ejpaña y los Ejpañoles porque está muy bien protegido por sus votantes y votontos.
2
K
23
#8
gitamon
Alias, Chupóptero Bonilla
0
K
19
#4
angelitoMagno
Bien hecho, dando ejemplo. Si se está de vacaciones, se está de vacaciones. Ya habrá alguien en la junta que pueda encargarse.
0
K
16
#5
Paltus
A ver, hemos sentado precedente. ¿Que esperamos?
0
K
10
#7
Asimismov
#5
completar la lista:
Mazón PP en el ventorro
Azcón PP de boda en Galicia
Mañueco PP en Cádiz
Ayuso PP en Miami
Bonilla PP desaparecido.
Suma y sigue ...
4
K
57
#3
AlexGuevara
Feo, muy feo
0
K
7
#9
oblitum
Jodeos, estáis disfrutando lo votado, es que no me da ninguna lástima, hasta los cojones de la gente llorando y luego votan ladrones, pues os jodeis
0
K
7
