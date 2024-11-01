Elon Musk tiene la culpa de que Tesla haya vendido 1.000.000 de coches eléctricos menos este año

A nivel de ventas está claro que Tesla va a cerrar un curso cuanto menos complicado. Todo indica que a finales de año BYD será coronado como el nuevo mayor fabricante de coches eléctricos en favor de los americanos. El gigante chino ha superado, por mucho, las matriculaciones de Tesla a nivel global, aunque China sigue representando la mayor parte de las ventas. Ahora, un estudio desvela que Tesla perderá ese liderazgo no solo por la presión de sus rivales, lo hará, sobre todo, por el mal comportamiento de su CEO, Elon Musk.