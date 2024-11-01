Elon Musk tiene la culpa de que Tesla haya vendido 1.000.000 de coches eléctricos menos este año

edición general
A nivel de ventas está claro que Tesla va a cerrar un curso cuanto menos complicado. Todo indica que a finales de año BYD será coronado como el nuevo mayor fabricante de coches eléctricos en favor de los americanos. El gigante chino ha superado, por mucho, las matriculaciones de Tesla a nivel global, aunque China sigue representando la mayor parte de las ventas. Ahora, un estudio desvela que Tesla perderá ese liderazgo no solo por la presión de sus rivales, lo hará, sobre todo, por el mal comportamiento de su CEO, Elon Musk.

lonnegan
Pues no te lo pierdas, dice que para final de año anunciará el nuevo Roadster y ha insinuado que podrá volar.
1 K 31
Olepoint
#5 ¿ Como el de Carrero Blanco ?
0 K 7
lonnegan
#8 Ni idea
0 K 11
TomCollins
#5 pero eso es efecto de las drogas que se mete
0 K 10
sliana
Directamente gracias a su bocaza e indirectamente gracias al tremendo mojón que han llamado cybertruck
1 K 27
Verdaderofalso
#2 de aquí al espacio xD  media
0 K 20
Findeton
Nah esto es por la competencia china. Pero igual como el próximo año saque el robot humanoide y funcione, será un pelotazo. Pero no compro acciones ni de coña.
0 K 13
Katos
Tesla va tan tan mal que sigue siendo de las mejores empresas internacionales en bolsa.

Noticia enésima de cansinez extrema.

Una más de los enemigos públicos de menéame.
0 K 9
tromperri
#1 es lo que tienen las ‘meme stock’ van muy bien hasta que pierdes hasta lo que no tienes.
0 K 9
DaniTC
#1 Porque los inversores no valoran solo las ventas de coches, sino el potencial futuro: el software (autopilot, robotaxi), las baterías, la energía solar y la inteligencia artificial. Creen que Tesla será más una empresa tecnológica que un simple fabricante de coches.

Por eso, pese a que cada vez venda menos coches, sigue teniendo tanto valor en bolsa.
1 K 26

