Elon Musk sigue los pasos de Chrome y busca que todo el algoritmo de X sea personalizado mediante IA

Elon Musk quiere que X tenga un algoritmo completamente impulsado por inteligencia artificial (Grok), siguiendo la estrategia de Google con Chrome y Gemini.

efectogamonal #1 efectogamonal
Esto creo que les va a perjudicar bastante a todos los difusores de bulos {0x1f525}
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #2 Alfonso_Garcia_Vaquero_1 *
#1 Ni idea, lo que si es verdad es que el algoritmo actual de X te mete extrema derecha a hierro, entre el otro día con una cuenta que tengo suspendida ( por alegrarme de la muerte del pedófilo de sanchez drago ) y al no tener seguidores ni seguidos el algoritmo me sugería las cosas por defecto, el 95 % eran posts de alvise, vox, MAGA y alguna tontería así suelta.
#4 sarri
#1 Bueno, Grok también ha difundido bulos. Y Musk ha dicho más de una vez que lo estaban "retocando". Así que no me esperaría que el ketamínico con complejo de mesías haga nada que no sea para su propio beneficio

Por otro lado, no entiendo como se comparan Chrome y X a la hora de "ser impulsado por inteligencia artificial"
#5 akyrna
Hay que huir de la IA como sea. Quiero navegar por internet de forma determinista.
Fran_Ramos #3 Fran_Ramos
chorme , X cosas que ya no uso.
