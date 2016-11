Elon Musk: Los robots nos quitarán el empleo, el gobierno tendrá que pagar una renta básica [ENG]

14 meneos 22 clics

"Existe una alta probabilidad de que acabemos teniendo una renta básica universal, o algo parecido, debido a la automatización," dice Musk a la CNBC. "Si, no estoy seguro qué otra cosa podría uno hacer. Pienso que es algo que ocurrirá." "There is a pretty good chance we end up with a universal basic income, or something like that, due to automation," says Musk to CNBC. "Yeah, I am not sure what else one would do. I think that is what would happen."