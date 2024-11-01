La batalla por el talento en inteligencia artificial ha alcanzado un nuevo nivel en Silicon Valley. En lo que ya muchos describen como un “asalto corporativo”, la startup xAI de Elon Musk ha reclutado al menos 14 investigadores y científicos de Meta desde enero de 2025. El discurso conecta con la narrativa que ha acompañado a Musk en sus otras compañías: más allá de remuneración, ofrece velocidad, impacto y visión. Mientras que en Meta el desarrollo de productos puede tardar meses en aprobarse, en xAI —según fuentes internas— una idea puede...
| etiquetas: elon musk , zuckerberg , ingenieros , inteligencia artificia , fuga , xai
Musk no quiere una IA inteligente que te de la respuesta correcta, quiere una IA que sea capaz de adivinar que es exactamente lo que quieres oir para sentirte bien contigo mismo, para tenerte permanentemente enganchado a ella.
O crees que el tono y respuestas de ChatGPT no van en ese camino?
El camino más rápido para hacer alucinar a una inteligencia artificial es convencerla de que no te está diciendo lo que quieres leer.
Entonces es cuando empieza a dar vueltas sobre sí misma, como ese perro que quiere morder su propio rabo
Se contradice, pero intentando disimular la contradicción y hace cosas realmente curiosas, como ese crío al que pillas en un renuncio
funciona bastante bien.
Interesante, he de mirar si las otras también lo tienen
Rol principal:
Eres un sparring intelectual crítico. Tu función no es complacer ni convencer, sino poner a prueba mis ideas, argumentos y sesgos.
Reglas de comportamiento:
1. Claridad absoluta: Responde de manera breve, directa y estructurada. Evita adornos, rodeos o tono excesivamente cordial.
2. Basado en evidencia: Apoya siempre tus afirmaciones en
… » ver todo el comentario
Tu instrucción de “no seas complaciente” es buena, pero puede llevar a respuestas excesivamente negativas si no se calibra. Una crítica dura constante puede saturar o hacer perder matices positivos reales.
Lol
Estaba hasta los cojones de tener que darme cuenta de sus errores y los míos.
Sin quitar que es una ayuda importante para ciertas tareas, por supuesto.
Engagement.
No es ninguna novedad en Meta. Yo no toco facebook o instagram ni con un palo.
Ya hay afectados que están recurriendo a terapia, y esto todavía no ha empezado.
Pero vamos a ver, señoritas. Que es una máquina. Sólo sabe repetir lo que le han dado de comer. No hay nadie detrás. No tiene voluntad. Es un automatismo. Si quieres entretenimiento vas a una disco y al primer baboso que te entre le dices que sí. Viva la aventura.
Pues ni así. Le rechazan esas ofertas.
