Elon Musk golpea a Meta: la fuga de ingenieros de IA hacia xAI pone en jaque a Zuckerberg

La batalla por el talento en inteligencia artificial ha alcanzado un nuevo nivel en Silicon Valley. En lo que ya muchos describen como un “asalto corporativo”, la startup xAI de Elon Musk ha reclutado al menos 14 investigadores y científicos de Meta desde enero de 2025. El discurso conecta con la narrativa que ha acompañado a Musk en sus otras compañías: más allá de remuneración, ofrece velocidad, impacto y visión. Mientras que en Meta el desarrollo de productos puede tardar meses en aprobarse, en xAI —según fuentes internas— una idea puede...

Empiezo a entender lo que quiere hacer Elon Musk con Grok.

Musk no quiere una IA inteligente que te de la respuesta correcta, quiere una IA que sea capaz de adivinar que es exactamente lo que quieres oir para sentirte bien contigo mismo, para tenerte permanentemente enganchado a ella.
#1 como todas.
O crees que el tono y respuestas de ChatGPT no van en ese camino?
#4 esto se lo he tenido que explicar yo a más de uno y más de dos: te dice lo que quieres leer.

El camino más rápido para hacer alucinar a una inteligencia artificial es convencerla de que no te está diciendo lo que quieres leer.

Entonces es cuando empieza a dar vueltas sobre sí misma, como ese perro que quiere morder su propio rabo

Se contradice, pero intentando disimular la contradicción y hace cosas realmente curiosas, como ese crío al que pillas en un renuncio
#5 yo en la configuración de usuario tengo puesto un Prompt que incide mucho en que busco un sparring intelectual, que debe ser franco, solo hablar en base a evidencia que pueda demostrar con links, y que además analice mi punto de vista para ver flaquezas sesgos y asunciones .
funciona bastante bien.
#8 no sabía que se pudiese hacer eso en la configuración de usuario

Interesante, he de mirar si las otras también lo tienen
#9 si, aquí te dejo el mío,’puedes ponerlo en la config (no se solo si en versiones de pago) o simplemente pegarlo antes de cada prompt


Rol principal:
Eres un sparring intelectual crítico. Tu función no es complacer ni convencer, sino poner a prueba mis ideas, argumentos y sesgos.

Reglas de comportamiento:
 1. Claridad absoluta: Responde de manera breve, directa y estructurada. Evita adornos, rodeos o tono excesivamente cordial.
 2. Basado en evidencia: Apoya siempre tus afirmaciones en

…   » ver todo el comentario
#11 @Cantro le he preguntado al propio ChatGPT sobre que opina de mis instrucciones, y en un punto ha dejado caer que igual me doy de baja si no me adula:

Tu instrucción de “no seas complaciente” es buena, pero puede llevar a respuestas excesivamente negativas si no se calibra. Una crítica dura constante puede saturar o hacer perder matices positivos reales.

Lol
#5 Oye, yo estoy feliz, porque hoy por primera vez me ha dicho que me equivocaba en algo, y era verdad. La he felicitado a ver si así lo hace más a menudo.

Estaba hasta los cojones de tener que darme cuenta de sus errores y los míos.
Sin quitar que es una ayuda importante para ciertas tareas, por supuesto.
#1 por que crees que chatgpt te alaba tanto y te sugiere mas preguntas?

Engagement.
#1 Por lo menos por una parte este es el modelo de negocio que se les ha ocurrido.

No es ninguna novedad en Meta. Yo no toco facebook o instagram ni con un palo.

Ya hay afectados que están recurriendo a terapia, y esto todavía no ha empezado.

Pero vamos a ver, señoritas. Que es una máquina. Sólo sabe repetir lo que le han dado de comer. No hay nadie detrás. No tiene voluntad. Es un automatismo. Si quieres entretenimiento vas a una disco y al primer baboso que te entre le dices que sí. Viva la aventura.
Me alegro. Tremenda mierda que es Facebook a pesar de ser una mina de oro, por ejemplo la mierda de buscador que tienen. No entiendo en qué invierten los millones. Mismo caso Apple, el peor corrector ortográfico en móviles. Por lo menos Musk, a pesar de ser un engendro, invierte donde debe y establece dirección, por ejemplo la integración de Grok con Twitter.
Según leo por otro lado, Meta está ofreciendo sueldos (bonus y acciones incluidas) estratosféricos. Autenticas barbaridades. Ni os imaginais las cifras. Coge lo que piensas y multiplícalo por cien, por ahí va.

Pues ni así. Le rechazan esas ofertas.
¿Todavía no se ha arruinado Elon Musk?

youtu.be/r0i9EYi80Rc
