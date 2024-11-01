edición general
Elogio del sudapollismo

El sudapollismo es una filosofía de vida, un credo, un plan de pensiones emocional. Una vacuna contra la estupidez.

#3 Ethereum
Sin coñas marineras el sudapollismo no es más que una reinterpretación moderna de la virtud estoica de saber qué peleas en la vida merece la pena luchar y cuáles no. De la dicotomía del control. Es el estoicismo moderno que bebe de los griegos a los que no les quedaba otra que sudarles la polla con tanta mierda que rondaba en el s III aC. Zenon de Citio y sus colegas de botellón y simposio. La plegaria de la serenidad utilizada más tarde sale del estoicismo clásico y es una buena lección sudapollista:
Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia.
#4 chavi
Pues el PP es experto en eso, con figuras muy muy relevantes, como Mazon, M.Rajoy, Feijoo y Ayuso como ejemplos a seguir
johel #1 johel *
Y ahora, en capsulas!  media
Huaso #2 Huaso *
Yo siempre me he considerado un gran defensor de esta filosofía de vida y practico el sudapollismo desde que comencé a tener responsabilidades.
A veces lo combino con pequeñas acciones de “los problemas son para el yo del futuro”.
Hasta el momento todo bien.
Y también quisiera anunciar que me gustan las gildas con alegrías.
