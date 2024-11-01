·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8648
clics
Trump es un puto desequilibrado (aunque todos lo sabemos hace tiempo)
5984
clics
Escolar, Menéame y la pluralidad de los medios
7118
clics
Metí tierra y agua en un jarro, 6 meses después esto apareció
6761
clics
MALEMÁTICAS CCXCVII: un gráfico muy, muy poco manipulado
5968
clics
Foto ganadora del World Press Photo del Año 2025
más votadas
571
El Gobierno palestino publica el vídeo de una ejecución de Israel a dos hombres en Cisjordania
384
El presidente de Renfe carga contra la Comunidad de Madrid: "No hace más que sacar notas de prensa para inventarse los datos de Cercanías"
378
Silvia Intxaurrondo se atreve a hacer la pregunta por la que un periodista italiano fue despedido
398
Piden explicaciones a Diputación de Cádiz por los 25.000 euros de publicidad concedidos al canal de Vito Quiles
222
MediaMarkt y Carrefour, entre las siete grandes empresas multadas con 350.000 euros por el Gobierno por falsas rebajas en el Black Friday
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
91
clics
Elogio del sudapollismo
El sudapollismo es una filosofía de vida, un credo, un plan de pensiones emocional. Una vacuna contra la estupidez.
|
etiquetas
:
sudapollismo
7
2
0
K
93
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
93
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Ethereum
Sin coñas marineras el sudapollismo no es más que una reinterpretación moderna de la virtud estoica de saber qué peleas en la vida merece la pena luchar y cuáles no. De la dicotomía del control. Es el estoicismo moderno que bebe de los griegos a los que no les quedaba otra que sudarles la polla con tanta mierda que rondaba en el s III aC. Zenon de Citio y sus colegas de botellón y simposio. La plegaria de la serenidad utilizada más tarde sale del estoicismo clásico y es una buena lección sudapollista:
Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia.
2
K
21
#4
chavi
Pues el PP es experto en eso, con figuras muy muy relevantes, como Mazon, M.Rajoy, Feijoo y Ayuso como ejemplos a seguir
0
K
12
#1
johel
*
Y ahora, en capsulas!
0
K
10
#2
Huaso
*
Yo siempre me he considerado un gran defensor de esta filosofía de vida y practico el sudapollismo desde que comencé a tener responsabilidades.
A veces lo combino con pequeñas acciones de “los problemas son para el yo del futuro”.
Hasta el momento todo bien.
Y también quisiera anunciar que me gustan las gildas con alegrías.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia.
A veces lo combino con pequeñas acciones de “los problemas son para el yo del futuro”.
Hasta el momento todo bien.
Y también quisiera anunciar que me gustan las gildas con alegrías.