Elkarrekin (Podemos) Donostia, sin apoyo para prohibir las corridas de toros en Illunbe

Han votado en contra de la propuesta PNV, PSE y PP. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián ha rechazado este jueves, con los votos del PNV, PSE y PP, una moción de Elkarrekin Donostia que proponía declarar la ciudad “libre de tortura animal” y poner fin a las corridas de toros en Illunbe.
| etiquetas: elkarrekin , podemos , donostia , apoyo , prohibir , corridas , toros , illunbe
