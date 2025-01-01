edición general
Elkarrekin (Podemos) Donostia, sin apoyo para prohibir las corridas de toros en Illunbe

Han votado en contra de la propuesta PNV, PSE y PP. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián ha rechazado este jueves, con los votos del PNV, PSE y PP, una moción de Elkarrekin Donostia que proponía declarar la ciudad “libre de tortura animal” y poner fin a las corridas de toros en Illunbe.

Harkon #1 Harkon
La "pinza"...
Asimismov #8 Asimismov
#6 en este caso sería más fachaflauta, aunque los fachas son mas de silbato.
Jaime131 #2 Jaime131 *
El becario ha añadido "Podemos" en el titular, no vaya a ser que sus jefes se despisten y no le paguen el envío.
Harkon #3 Harkon
#2 Elkarekin es Podemos, lo tienes hasta al final de la noticia donde enlaza a su propio twitter con la misma noticia

x.com/PodemosEuskadi_/status/1948321440433901947

repite conmigo "Podemos Euskadi"

De nada querido cuñao, que no tienes ni puta idea de nada, y desde lueog menos que cualquier becario que te da 1 milón de vueltas
#4 lluissubi
#2 ? Curioso que te moleste. Yo no sabría que forma parte de podemos sino me lo indican...
Harkon #5 Harkon
#4 Le molesta cualquier cosa que se diga de Podemos pq es un fachatieso
#6 lluissubi
#5 tampoco creo que sea plan decir a alguien fachatieso, sino quieres que te digan zurdo, izquierdoso. Tanto cuesta tener modales? Lo dejo ahí. Salut
#7 The_real_deal
El PNV nunca deja abajo… al PP
starwars_attacks #9 starwars_attacks
Vaya con el PSOE...

Nos vemos en las urnas.
