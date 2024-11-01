edición general
2 meneos
8 clics
Elite. (1984) La increíble historia de los videojuegos en 3D. Cuarta Parte

Elite. (1984) La increíble historia de los videojuegos en 3D. Cuarta Parte  

Elite: "The game that couldn't be written".

| etiquetas: elite , game , 1984
2 0 0 K 21 tecnología
sin comentarios
2 0 0 K 21 tecnología

menéame