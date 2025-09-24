edición general
Elisa Mouliaá, clara y fiel defensora de la teoría de que los aviones "fumigan": "Yo me baso en la observación

En una de sus frases más comentadas, Mouliaá quiso dejar constancia de que su postura no procede de lecturas en internet, sino de lo que ella interpreta como evidencias visibles: “Mi familia es súper académica, yo me baso en la pura observación”.

#1 Luiskelele
Pues va a tener razón el psiquiatra ese que dijo que era medio tonta del culo.
#2 yarkyark
#1 No señor. El psiquiatra se equivoca. Es tonta completa.
#4 meneandotela *
#1 no tiene razón, yo me baso en la pura observación y es tonta del culo entera.
sotillo #10 sotillo
#1 Y que ha encontrado otro montón como ella que la aplauden y se siente “académica del pueblo”
madeagle #22 madeagle
#1 Tiene 118 de IQ. Respeta
pitercio #7 pitercio *
Adorable. Está claro lo que vio Errejín en ella.
mente_en_desarrollo #15 mente_en_desarrollo
#7 No encontrará mucha gente que se crea lo de:

"Nadie que se ha tragado mi semen, ha muerto a manos de un oso, así que por observación, comerme la polla te salvará de los osos"
#3 BurraPeideira_ *
Aviones violadores.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Jajajjajajjajajajaja xD xD xD xD
#6 pcmaster
Esta señora tiene unas observaciones alucinantes. :troll:
devilinside #18 devilinside
Pobresita, que la han fuñigado con chemtrails
kosako #17 kosako
Entiendo que al final hace gracia reirse de los subnormales. Pero.. es que esto es completamente irrelevante. Y encima ayuda un poquito más a hacer famosa a gente imbécil
manzitor #16 manzitor
#13 oyoyoyoyoyoy, va a ser eso.
manzitor #11 manzitor
No sabía ni que existía ese programa, pero me ha sorprendido por la talla intelectual de sus invitados. Y lo de miss Asturias con Ábalos... ¿qué le habrán visto estas criaturas al exministro?, eso sí son fenómenos totalmente paranormales.
meroespectador #13 meroespectador *
#11 La abuela al nieto: "Oye ¿qué es ese jaleo al final de la calle?".
Nieto: "Es una riña abuela".
Abuela: "¿una niña?".
Nieto: "No, una disputa".
Abuela: "Entonces no sería tan niña"...

Pues eso.
MacMagic #14 MacMagic
Pues... dejo esto  media
meroespectador #12 meroespectador
Millhouse seal of approval  media
#9 arreglenenlacemagico
yo si te creo hermana :tinfoil:
hazardum #8 hazardum
Ha visto un nicho de mercado y ahí que va.
elsnons #21 elsnons
Elisa cuanto más te observo más Errejon me pongo.
GorrinoRosso #19 GorrinoRosso
Esto es el votante medio de Podemos / Sumar, básicamente. Chalados que creen en todo tipo de conspiraciones. Si no es lo de los aviones que fumigan, será la de la mano negra de cualquier otra gilipollez.
#20 egonfal_
#19 Y aquí tenemos la tontería del día, se ha demostrado ya en varias ocasiones que los votantes que están a la izquierda del PSOE tienen estudios superiores en su mayoría.

Los votantes de derechas y ultraderecha, no tanto.
