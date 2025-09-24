Elisa Mouliaá, clara y fiel defensora de la teoría de que los aviones "fumigan": "Yo me baso en la observación

En una de sus frases más comentadas, Mouliaá quiso dejar constancia de que su postura no procede de lecturas en internet, sino de lo que ella interpreta como evidencias visibles: “Mi familia es súper académica, yo me baso en la pura observación”.
| etiquetas: elisa mouliaá , aviones , fumigación
"Nadie que se ha tragado mi semen, ha muerto a manos de un oso, así que por observación, comerme la polla te salvará de los osos"
Nieto: "Es una riña abuela".
Abuela: "¿una niña?".
Nieto: "No, una disputa".
Abuela: "Entonces no sería tan niña"...
Pues eso.
Los votantes de derechas y ultraderecha, no tanto.