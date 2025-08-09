edición general
4 meneos
17 clics
¿Por qué se eligió Alaska para la anticipada reunión Putin-Trump?

¿Por qué se eligió Alaska para la anticipada reunión Putin-Trump?

Es un lugar con "vínculos históricos con ambos países" y está "lo suficientemente apartado como para evitar invitar a terceros", afirma a Sputnik el profesor de seguridad nacional y director de Transformación Académica en la Universidad Estatal de Bowie, Matthew Crosston.

| etiquetas: putin , trump , ucrania , alaska , aranceles , sanciones
3 1 5 K 1 actualidad
5 comentarios
3 1 5 K 1 actualidad
Beltenebros #1 Beltenebros
Estaría bueno que Putin le dijera a Trump que le compra Alaska para que sea rusa de nuevo.
xD xD xD xD
2 K 43
ChatGPT #2 ChatGPT
porque Vaquerizo estaría borracho...
2 K 37
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Alaska gamos
0 K 12
vicvic #5 vicvic *
Sea donde sea es una vergüenza y demuestra la catadura moral de Trump por reunirse con un criminal fascista como Putin y además con una orden de arresto internacional en curso. :peineta:

De todas formas, lo que diga uno de los medios de desinformación , propaganda y muerte del Kremlin (Sputnik) es mejor ignorarlo para no dar visitas.
0 K 11
#3 surco *
Porque es el mejor lugar para que Trump saque el cimbrel ( a pesar del frio).
Ignora a Ucrania, Ignora a la UE, le dice al mundo que lo que el acuerde va a ir a misa y lo va a firmar el resto y lo hace en un territorio que le " compro" a Rusia. Es su vagon de Compiegne.
Nobel de la Paz en 3,2,1. ..
0 K 10

menéame