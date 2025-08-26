edición general
Elias Canetti, el filósofo que consideraba el poder como una enfermedad mental

Elias Canetti, el filósofo que consideraba el poder como una enfermedad mental

El autor de ‘La provincia del hombre’ pensaba que el deseo de dominar a los demás o de fundirse en una muchedumbre nacía del miedo a la muerte. Frente a esa tendencia proponía una ética del respeto.Es uno de los pensadores determinantes del siglo XX por su mirada única, penetrante y radicalmente humana sobre los grandes temas de su tiempo: el poder como enfermedad mental y la avaricia como enfermedad moral, la masa, la lucha contra la muerte, el lenguaje y la identidad, la violencia, la libertad del espíritu... Sigue en #1

cocolisto #1 cocolisto
Sigue:
“El verdadero poder no se ejerce a gritos ni con látigos, sino en los detalles sutiles, en actos que parecen insignificantes pero que anulan a otros seres con impunidad”, y añadía: “A medida que crece, el saber cambia de forma. No hay uniformidad en el verdadero saber. Todos los auténticos saltos se realizan lateralmente, como los saltos del caballo en el ajedrez. Lo que se desarrolla en línea recta y es predecible resulta irrelevante. Lo decisivo es el saber torcido y, sobre todo,…   » ver todo el comentario
Kantinero #4 Kantinero
Lo que si debería de estar considerado enfermedad mental es la obsesión irracional por amasar dinero sin fin

Algo así como un síndrome de Diógenes del dinero
Quien dice dinero dice propiedades
#5 ElmaEscobar
#4 Amasan dinero/propiedades/capital porque eso les da poder
Kantinero #7 Kantinero
#5 #6 Coño pues eso, muerto el perro se acabo la rabia
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho *
#4 Sin dinero no puede dominar. El sistema que económico capitalista está enfermo porque genera desigualdad y los poderosos corrompen al poder político.
Imaginemos a Trump sin dinero como habría llegado al poder o como habría sido su pasado. El ser humano mes estupido, admiramos a la gente con poder.
#3 Galton
El poder es esa enfermedad caracterizada por la falta de Vitamina A.
#2 cocococo
Si comparamos el tiempo de vida de un ser humano con la edad del Universo, antes de alguien nacer se puede decir que ya está muerto, pero mucha gente, muchos meneantes, creen que son inmortales y que 100 años es muchísimo tiempo.
