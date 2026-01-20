edición general
Se eleva a 43 la cifra de muertos en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

El número de víctimas mortales en el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) se eleva ya a 43, según han indicado a la SER fuentes de la investigación.

#1 eqas
Decían que había 43 denuncias de desaparecidos, y que por tanto, al haber ya 43 fallecidos, no deberían aparecer más cadáveres. Pero hay mucha gente que viaja sola sin decir nada a nadie, o que se comunica poco con su entorno. Yo tengo amigos cercanos y familiares con los que hablo o veo una vez a la semana. No sería raro que haya más cadáveres al levantar todo el Alvia, esperemos que no, pero hacer conjeturas basándose en denuncias de desaparición, no me parece acertado.
#2 Alves *
#1 si, pero a estas alturas parece poco probable que aparezcan más cadaveres que no hayan sido encontrados, si aumenta la cifra será por heridos que fallecen.
#3 Leon_Bocanegra *
Vaya, el pobre Federico se va a llevar un chasco, con lo que estaba disfrutando el muy hijo de perra anunciando que la cifra de fallecidos iba a ascender a 80
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#3 Madre mía la hiena suprema anda un pelín excitada.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
que mal cuerpo, pobre familia, desde el domingo y que te encuentren el miercoles, pobre familia que dias tienen que haber pasado.
