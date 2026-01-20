·
Se eleva a 43 la cifra de muertos en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)
El número de víctimas mortales en el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) se eleva ya a 43, según han indicado a la SER fuentes de la investigación.
etiquetas
:
tren
,
córdoba
,
adamuz
#1
eqas
Decían que había 43 denuncias de desaparecidos, y que por tanto, al haber ya 43 fallecidos, no deberían aparecer más cadáveres. Pero hay mucha gente que viaja sola sin decir nada a nadie, o que se comunica poco con su entorno. Yo tengo amigos cercanos y familiares con los que hablo o veo una vez a la semana. No sería raro que haya más cadáveres al levantar todo el Alvia, esperemos que no, pero hacer conjeturas basándose en denuncias de desaparición, no me parece acertado.
3
K
37
#2
Alves
*
#1
si, pero a estas alturas parece poco probable que aparezcan más cadaveres que no hayan sido encontrados, si aumenta la cifra será por heridos que fallecen.
0
K
6
#3
Leon_Bocanegra
*
Vaya, el pobre Federico se va a llevar un chasco, con lo que estaba disfrutando el muy hijo de perra anunciando que la cifra de fallecidos iba a ascender a 80
0
K
10
#5
JuanCarVen
#3
Madre mía la hiena suprema anda un pelín excitada.
0
K
11
#4
CharlesBrowson
que mal cuerpo, pobre familia, desde el domingo y que te encuentren el miercoles, pobre familia que dias tienen que haber pasado.
0
K
7
