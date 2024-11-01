Elegido el PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, color Pantone del año 2025  

Pantone selecciona cada año un color que capta el espíritu de la época. Para 2025, el Pantone Color Institute ha seleccionado el PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, una cálida tonalidad marrón imbuido de una riqueza inherente que transmite la deliciosa calidad del cacao, el chocolate y el café, apelando a nuestro deseo de bienestar. Este color forma parte de la gama de colores que incluye los colores Cannoli Cream, Cream Tan, Safari, Sirocco, Chanterelle, Baltic Amber y Chocolate Martini.