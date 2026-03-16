Elecciones Castilla-Leon, Extremadura, Aragón ha ganado la abstención

En Extremadura la abstención ha rozado el 40% (con una bajada de casi 10 puntos), en Aragón el 35%, y en Castilla y León, la abstención ha sido de más del 34%. Parece que esto no importa a ningún partido, que pocos medios de comunicación se hacen eco de este dato, pero ahí está.

Total votantes 1.251.408

Abstenciones 654.459 En blanco 18.312 Nulos 16.352 Escaños en blanco: 4.762 = 693.885

Votos al partido ganador, el PP : 438.096

Más de la mitad de los votantes, no han votado. Mucha gente dejo de votar al PPSOE por su corrupción e inoperancia; pero por el sistema de electoral actual, aunque gane la abstención, los partidos ocupan todos los escaños: la abstención, el voto en blanco sin más, el nulo ha equivalido a votar PPSOE.VOX. Es como si te robaran tu no-voto . Por esto se creo Escaños en Blanco: para la población que no se siente representada por ningún partido. Al dejar vacios los escaños logrados, el Parlamento reflejaría no solo a quienes han elegido una candidatura, sino también a quienes consideran que ninguna les representa.

Si los 693.885 no votos hubieran ido a las papeletas de Escaños en Blanco, ahora mismo quedarían vacios unos 35 escaños, que nos ahorrariamos en subvenciones a partidos, sueldos a inutiles y corruptos, dietas, privilegios