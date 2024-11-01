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Elaboración artesanal de un dulce tradicional de la India  

Proceso de elaboración de un gajak orgánico de manera artesanal en la India.

| etiquetas: india , repostería , confitería , dulce , gajak
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6 comentarios
5 1 1 K 52 ocio
#1 poxemita
Ummmmm, que apepito me está entrando.
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#3 eqas *
Pues es idéntico a cuando en Málaga hacemos "arropía". Se hace igual, estirando el azúcar mil veces, pero con una mijilla de más higiene. Es un dulce que en Málaga se hace con los niños, hasta como actividad en los colegios de la zona.  media
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Aokromes #4 Aokromes
#3 se lo he pasado a una conocida hindu, a dicho que por eso no come fuera de casa xD
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OCLuis #6 OCLuis
No sé si la razón de volcar la masa en el suelo es para enfriarla o para limpiar el suelo de toda la mugre que dejan allí los pies descalzos del personal de la "fábrica".
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#5 capitan.meneito
Gajak es el sonido que haces cuando ves el vídeo después de haberse comido tres de esos dulces.
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#2 Tecar
No si tradicional será un rato, seguro que hace mil años lo hacían igual.
:troll:
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menéame