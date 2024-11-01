El tiempo me aterra  

Nunca antes tuvimos tantas herramientas para ahorrar tiempo y nunca antes sentimos tanto que nos falta. El reloj, que alguna vez marcó la disciplina de la fábrica, hoy fue reemplazado por el algoritmo que captura hasta el descanso. Este video se pregunta qué significa abolir el trabajo como mandato, liberar el tiempo como espacio común y reinventar la vida fuera de la lógica de la productividad. No se trata de administrar mejor nuestras horas, sino de disputar su sentido.