·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15358
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
6465
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
7431
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
6382
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
4425
clics
Las palabras de Pablo Motos sobre el despido de Jimmy Kimmel desatan el cachondeo: "Quiere ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro"
más votadas
735
Una huelga general en Italia en solidaridad con Gaza bloquea puertos, transportes y colegios
720
La jueza abre juicio oral contra el novio de Ayuso por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal
591
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz deja en libertad a otro narco por error
529
Dua Lipa despide a su mánager por su postura pro-Israel
812
El falso profeta de la austeridad que vive en el lujo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
15
clics
El rapto de Europa
Tantas genuflexiones ante Trump destrozan no solo las rodillas, sino el espíritu europeo, si es que puede ser invocado.
|
etiquetas
:
europa
,
trump
,
internacional
5
2
0
K
70
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
70
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
XtrMnIO
Comprender esta humillación es tan fácil como entender quién está a al frente de la política europea: el PP europeo, si en España hubiera estado gobernando el PP, estaríamos también lamiéndole las botas al gringo. Eso sí, su aparato propagandístico lo vendería como "grandes acuerdos de colaboración bilateral".
0
K
13
#2
AntiTankie
Ser prudente y astuto con zumbados como Trump es lo mejor
0
K
6
#3
AntiTankie
Expertos en diplomacia de Menéame pidiendo arrodillarse ante Putin y, al mismo tiempo, rebelarse contra Trump.
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente