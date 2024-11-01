edición general
7 meneos
15 clics
El rapto de Europa

El rapto de Europa

Tantas genuflexiones ante Trump destrozan no solo las rodillas, sino el espíritu europeo, si es que puede ser invocado.

| etiquetas: europa , trump , internacional
5 2 0 K 70 actualidad
3 comentarios
5 2 0 K 70 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Comprender esta humillación es tan fácil como entender quién está a al frente de la política europea: el PP europeo, si en España hubiera estado gobernando el PP, estaríamos también lamiéndole las botas al gringo. Eso sí, su aparato propagandístico lo vendería como "grandes acuerdos de colaboración bilateral".
0 K 13
AntiTankie #2 AntiTankie
Ser prudente y astuto con zumbados como Trump es lo mejor
0 K 6
AntiTankie #3 AntiTankie
Expertos en diplomacia de Menéame pidiendo arrodillarse ante Putin y, al mismo tiempo, rebelarse contra Trump.
0 K 6

menéame