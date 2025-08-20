edición general
El papelón del Papa

León XIV asiste impertérrito al genocidio en Tierra Santa. En sus 100 días como papa apenas ha hecho algunas tibias peticiones de paz.

#1 carpeta
El "papalón"?


Perdón, perdón perdón...
#5 Macadam
#1 el Papeleón xD
#2 makinavaja
Bueno... están matando infieles, lo mismo qué hacían ellos en las cruzadas por mandato de Dios... tampoco hay tanta diferencia... :-D :-D :-D
#6 XtrMnIO
Uy creí que ponía "pollón".
#3 DenisseJoel
No acabo de entender la obsesión que hay con decir que el papa católico es estadounidense y ocultar que es peruano.
#4 Ahtoh
Se lo tienen que dar por escrito para que lo lea. De ahí que sea "león" (badum-tssss :foreveralone: ) , porque este papa no es de hablar mucho sin apuntes por delante.
