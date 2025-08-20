·
meneos
El papelón del Papa
León XIV asiste impertérrito al genocidio en Tierra Santa. En sus 100 días como papa apenas ha hecho algunas tibias peticiones de paz.
papa
genocidio
opinión
papelón
actualidad
actualidad
#1
carpeta
El "papalón"?
Perdón, perdón perdón...
5
55
#5
Macadam
#1
el Papeleón
1
20
#2
makinavaja
Bueno... están matando infieles, lo mismo qué hacían ellos en las cruzadas por mandato de Dios... tampoco hay tanta diferencia...
0
13
#6
XtrMnIO
Uy creí que ponía "pollón".
0
12
#3
DenisseJoel
No acabo de entender la obsesión que hay con decir que el papa católico es estadounidense y ocultar que es peruano.
0
10
#4
Ahtoh
Se lo tienen que dar por escrito para que lo lea. De ahí que sea "león" (badum-tssss
) , porque este papa no es de hablar mucho sin apuntes por delante.
0
