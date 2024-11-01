El miedo. Uno de los más poderosos estímulos para influir en el comportamiento humano. Fácil de provocar y de contagiar. Si logras que alguien te tenga miedo, tendrás en tus manos su voluntad. El manual del neofascismo parece tener una sola palabra: miedo. Trump es la única herramienta que sabe emplear. Asusta. Todo el tiempo. La UE, habitada por generaciones que han disfrutado de bienestar sin esfuerzo, es puro miedo. El miedo es poderoso, pero no es infalible. Quizá deberíamos escuchar menos a los que asustan y más a los que no se asustan.