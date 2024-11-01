El meme Goncharov

Goncharov es el título de una película de gánsteres de 1973 que no existe. Es un meme de Internet creado por usuarios de Tumblr mediante publicaciones independientes, a menudo con el lema "The greatest mafia movie ever made" ("la mejor película de mafia jamás hecha"). Suele describirse como una película de mafia ambientada en Nápoles, con la participación de Martin Scorsese. Se ha definido un elenco que incluye a Robert De Niro, Al Pacino, John Cazale, Gene Hackman, Cybill Shepherd y Harvey Keitel .