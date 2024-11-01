·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
112
clics
¿El fin de Maduro?
Golpe a Maduro: EE.UU. lo acorrala por mar, repicando sus tambores de guerra. ¡¡¡Todo por el petróleo!!!
|
etiquetas
:
maduro
,
trump
,
petróleo
,
venezuela
,
rusia
,
china
,
irak
,
fentanilo
11
3
1
K
152
actualidad
4 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Beltenebros
Muy bueno el análisis geopolítico e histórico que hacen en el vídeo.
4
K
81
#2
carakola
Hasta Bigotón se ríe de Visual Politik y de Fonseca.
0
K
18
#4
Torrezzno
x.com/EmmaRincon/status/1959966657012523229
Nada que hacer
0
K
14
#3
duende
Lo dudo mucho, a Trump le gustan los negocios, y no parece un buen negocio meterse en el berenjenal de Venezuela.
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
