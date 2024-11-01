edición general
¿El fin de Maduro?

¿El fin de Maduro?  

Golpe a Maduro: EE.UU. lo acorrala por mar, repicando sus tambores de guerra. ¡¡¡Todo por el petróleo!!!

Beltenebros
Muy bueno el análisis geopolítico e histórico que hacen en el vídeo.
carakola
Hasta Bigotón se ríe de Visual Politik y de Fonseca. xD
duende
Lo dudo mucho, a Trump le gustan los negocios, y no parece un buen negocio meterse en el berenjenal de Venezuela.
