Relacionada: www.meneame.net/story/aparecen-cuerpos-sin-vida-dos-menores-parque-con No hablaré del caso de las dos menores muertas en Jaén, dada su naturaleza sensible y por respeto a la investigación. Pero estoy consternada como el resto de jiennenses y quiero manifestar mi inquietud en el tratamiento de este y otros sucesos recientes. La mayoría de los medios de comunicación, plataformas o “creadores de contenido” seguro que siguen pautas para evitar el “efecto Werther” o de imitación, enfocándose en la conmoción social, las...

... investigaciones y pidiendo respeto para las familias. Los jóvenes constituyen el grupo más influenciable. Según un estudio reciente, en el mes posterior al estreno de la serie “13 Reasons Why” de Netflix en Estados Unidos, la tasa de suicidios entre 10 y 17 años aumentó casi un 30%. En esta sociedad cada vez más orwelliana, muchos medios utilizan el “doble pensar” de la novela “1984” al aceptar dos creencias contradictorias simultáneamente. Por un lado promueven la salud mental y la

