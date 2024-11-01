El doble pensar

Relacionada: www.meneame.net/story/aparecen-cuerpos-sin-vida-dos-menores-parque-con
No hablaré del caso de las dos menores muertas en Jaén, dada su naturaleza sensible y por respeto a la investigación. Pero estoy consternada como el resto de jiennenses y quiero manifestar mi inquietud en el tratamiento de este y otros sucesos recientes. La mayoría de los medios de comunicación, plataformas o “creadores de contenido” seguro que siguen pautas para evitar el “efecto Werther” o de imitación, enfocándose en la conmoción social, las...
… » ver todo el comentario