Aparecen los cuerpos sin vida de dos menores en el Parque de la Concordia

Aparecen los cuerpos sin vida de dos menores en el Parque de la Concordia

Suceso luctuoso con el que se ha levantado la capital. Según fuentes del Servicio de Emergencias del 112, dos menores han aparecido sin vida en el Parque de la Concordia pasadas las 01:30 horas de la madrugada. Se desconocen las causas, quedando abiertas todas las hipótesis. Las indagaciones realizadas por este periódico han podido confirmar que la investigación está bajo secreto de sumario, estando la Policía Nacional a cargo.

10 comentarios
ChatGPT #3 ChatGPT *
#_1 en qué te basas? La noticia no pone nada

Vaya,
Me tiene ignorado.. alguna vez le habré rebatido una actitud como esta y se ha molestado
Cantro #9 Cantro *
#3 dice #6 que seguro, pero le ha pasado lo mismo que a ti con #1
ChatGPT #10 ChatGPT
#9 qué seguro qué? Que es suicidio? Pues no me queda más que repetir la pregunta y decir que en la noticia no pone nada de eso…
valandildeandunie #6 valandildeandunie *
Seguro #_3?

Dios, es como jugar contra un mono drogado xD xD
Wachoski #8 Wachoski *
Con tanto ignore no se puede contestar :-D
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
S U I C I D I O
elsnons #5 elsnons
#1 cuál
talkesi #2 talkesi
Se puede puede poner en el titular el nombre de la cuidad??? Q uno no gana para sustos
pepel #4 pepel
#2 A mí me ha orientado el nombre del periódico.
Wachoski #7 Wachoski
#4 hasta que te he leído, pensaba que era Madrid +1
