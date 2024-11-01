Aparecen los cuerpos sin vida de dos menores en el Parque de la Concordia

Suceso luctuoso con el que se ha levantado la capital. Según fuentes del Servicio de Emergencias del 112, dos menores han aparecido sin vida en el Parque de la Concordia pasadas las 01:30 horas de la madrugada. Se desconocen las causas, quedando abiertas todas las hipótesis. Las indagaciones realizadas por este periódico han podido confirmar que la investigación está bajo secreto de sumario, estando la Policía Nacional a cargo.