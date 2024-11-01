El Ejército sirio da por concluido su avance sobre las milicias kurdas-árabes en Seij Masud

“La Dirección de Operaciones del Ejército Árabe Sirio ha anunciado la finalización de las operaciones de limpieza en Seij Masud”, ha anunciado el Ejército en un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias siria SANA. Pese a ello, las autoridades militares reiteran a los residentes de este barrio de mayoría kurda que permanezcan en sus casas ante la posible presencia de elementos escondidos” de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).