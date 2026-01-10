¿Por qué el ejército ruso utiliza caballos en el frente ucraniano, 80 años después de haberlos abandonado?

En Rusia, el mayor uso de caballos por parte del ejército se presenta como una adaptación más a la amenaza que suponen los drones en el frente. Sin embargo, el regreso de los jinetes en las operaciones ofensivas podría indicar un cambio más profundo.
"Desminar" llaman a reventar al bicho.
Me da que están quebrados y no saben ni que hacer ya. Mandar tipos a caballo, los húsar. Parece una partida del civilization cuando había civilizaciones retrasadas.