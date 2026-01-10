edición general
¿Por qué el ejército ruso utiliza caballos en el frente ucraniano, 80 años después de haberlos abandonado?

En Rusia, el mayor uso de caballos por parte del ejército se presenta como una adaptación más a la amenaza que suponen los drones en el frente. Sin embargo, el regreso de los jinetes en las operaciones ofensivas podría indicar un cambio más profundo.

Torrezzno #1 Torrezzno
El aumento del uso de animales por parte del ejército ruso —caballos, burros, pero también perros, utilizados para transportar cargas o desminar

"Desminar" llaman a reventar al bicho.

Me da que están quebrados y no saben ni que hacer ya. Mandar tipos a caballo, los húsar. Parece una partida del civilization cuando había civilizaciones retrasadas.
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
Iba a hacer un chiste, pero ahí lo que va montada es una persona a la que le mandan a morir reventada tratando de capturar un patatal, y eso es terrible.
