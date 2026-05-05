El Ejército israelí hiere a un palestino en una iglesia en la Cisjordania ocupada

Efectivos del Ejército israelí hirieron este martes al menos a una persona en la iglesia de San Jorge, en la localidad cisjordana de Al Khader, al sur de Belén, en la Cisjordania ocupada, según informó la Media Luna Roja Palestina. "Nuestros equipos han llegado hasta la persona herida dentro de la iglesia. La víctima fue agredida y está siendo trasladada al hospital", señaló la organización en un breve comunicado.