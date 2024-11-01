edición general
El Ejército israelí confirma que sus tanques están entrando en Ciudad de Gaza

El objetivo es tomar la capital gazatí y desplazar a su millón de habitantes.

fareway #1 fareway
¿Desplazar o aniquilar?
Feindesland #2 Feindesland
#1 Tampoco hay mucha difrencia...
fareway #4 fareway
#2 Si lo hicieran con tu familia, verías la diferencia de inmediato.
Beltenebros #3 Beltenebros *
Ahora parece imposible visualizarlo, pero el régimen sionista acabará cayendo. El problema es el altísimo precio que está pagando la población de Palestina. Y la enorme vergüenza que da ver a EEUU, y algunos de sus esbirros, ayudando a Israel a perpetrar dicho genocidio. Y encima tienen el insoportable cinismo de pretender dar lecciones de democracia y DDHH.
#5 Leclercia_adecarboxylata
Espero que esto se pare pronto...
