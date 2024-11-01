·
El Ejército israelí confirma que sus tanques están entrando en Ciudad de Gaza
El objetivo es tomar la capital gazatí y desplazar a su millón de habitantes.
|
etiquetas
:
gaza
,
israel
,
genocidio
,
sionista
,
palestina
#1
fareway
¿Desplazar o aniquilar?
1
K
30
#2
Feindesland
#1
Tampoco hay mucha difrencia...
0
K
20
#4
fareway
#2
Si lo hicieran con tu familia, verías la diferencia de inmediato.
0
K
17
#3
Beltenebros
*
Ahora parece imposible visualizarlo, pero el régimen sionista acabará cayendo. El problema es el altísimo precio que está pagando la población de Palestina. Y la enorme vergüenza que da ver a EEUU, y algunos de sus esbirros, ayudando a Israel a perpetrar dicho genocidio. Y encima tienen el insoportable cinismo de pretender dar lecciones de democracia y DDHH.
0
K
18
#5
Leclercia_adecarboxylata
Espero que esto se pare pronto...
0
K
13
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
