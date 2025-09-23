edición general
5 meneos
4 clics
El Ejército israelí asedia al Hospital Al Quds en Gaza

El Ejército israelí asedia al Hospital Al Quds en Gaza

La Media Luna Roja Palestina denunció este martes que el Ejército israelí mantiene sitiado uno de sus hospitales en la Franja de Gaza.

| etiquetas: israel , hospital , gaza
4 1 0 K 54 actualidad
sin comentarios
4 1 0 K 54 actualidad

menéame