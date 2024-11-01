edición general
El Ejército de EEUU pide a las fuerzas del Gobierno sirio que cesen su ofensiva contra las FDS

El Ejército de Estados Unidos ha solicitado públicamente a las fuerzas del Gobierno sirio que pongan fin a la ofensiva que han desatado en las últimas horas contra las milicias kurdas-árabes del noreste de Siria, aliadas de los estadounidenses en su lucha contra la organización yihadista Estado Islámico. En un comunicado, el Mando Central del Ejército de EEUU ha llamado a las partes en conflicto a rebajar la tensión lo antes posible dado que la operación internacional contra las células itinerantes de Estado Islámico en Siria

makinavaja #1 makinavaja
Me da que el actual gobierno sirio y el Estado Islámico no se llevan demasiado mal... :troll: :troll: :troll:
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
#1 en todas las noticias sobre Siria encuentro los mismos comentarios. El presidente de Siria era un gerifalte de alqaeda, de la que se escondió con permiso y bendiciones de los otros gerifaltes. Y alqaeda y el Isis están en guerra, de hecho están en guerra dentro de la propia Siria donde aún hay zonas que controla el daesh.

Que a estas alturas aún no se sepa esto, y que lo diga gente que comenta en todas las noticias sobre Siria es la leche.
aupaatu #2 aupaatu *
Colocan a los islamistas en el poder y pretende que no ataquen a los que se han enfrentado con ellos.
Parece que al final Israel tendrá que hacerse cargo de Siria para garantizar la Paz controlar el parque inmobiliario de Oriente Medio y sus recursos.
Cosas de Yavé y los Yankis
shake-it #4 shake-it *
No olvidemos el papel de Turquía en todo esto. Hay decenas de miles de soldados turcos en Siria apoyando a los islamistas en el poder (y al Estado Islámico). Cerdogan es un perro fascista de la peor calaña.
