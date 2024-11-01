El Ejército de EEUU pide a las fuerzas del Gobierno sirio que cesen su ofensiva contra las FDS

El Ejército de Estados Unidos ha solicitado públicamente a las fuerzas del Gobierno sirio que pongan fin a la ofensiva que han desatado en las últimas horas contra las milicias kurdas-árabes del noreste de Siria, aliadas de los estadounidenses en su lucha contra la organización yihadista Estado Islámico. En un comunicado, el Mando Central del Ejército de EEUU ha llamado a las partes en conflicto a rebajar la tensión lo antes posible dado que la operación internacional contra las células itinerantes de Estado Islámico en Siria
| etiquetas: estado islámico , siria , eeuu , kurdos
Que a estas alturas aún no se sepa esto, y que lo diga gente que comenta en todas las noticias sobre Siria es la leche.
Parece que al final Israel tendrá que hacerse cargo de Siria para garantizar la Paz controlar el parque inmobiliario de Oriente Medio y sus recursos.
Cosas de Yavé y los Yankis