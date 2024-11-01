Ejercicios de fuerza y sistema nervioso  

Veamos cómo la corteza motora, médula espinal y motoneuronas se adaptan al entrenamiento, generando cambios profundos que van más allá del músculo. Hablamos de adaptaciones neurales: reducción de la inhibición cortical, aumento de la excitabilidad de las motoneuronas, disminución del ruido sináptico y el sorprendente fenómeno de la educación cruzada. El entrenamiento de fuerza no solo construye músculo, transforma tu sistema nervioso en una máquina más eficiente, coordinada y potente.